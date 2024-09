Mainat, tras la sentencia a Ángela Dobrowolski: "No creo que recurra. Estoy satisfecho porque queda claro que hubo intento de asesinato"

Josep Maria Mainat asegura en el juicio que no celebraría la condena a su exmujer: "Va a ser uno de los días más tristes de mi vida"

Ángela Dobrowolski ha sido condenada a prisión por lesiones a su exmarido tras inyectarle insulina

Cuatro años y medio de cárcel para la expareja de Josep María Mainat

Nada más conocerse la sentencia de Ángela Dobrowolski, Josep María Mainat ha llamado en directo a 'Vamos a ver' para hablar de cómo se encuentra después de que la sección 20 de la Audiencia de Barcelona la condene a cuatro años años y medio de prisión por causarle lesiones con insulina, y descarta el delito de asesinato.

"Lo primero que siento al leer la sentencia es que estoy satisfecho de que no deje ninguna duda de que hubo un intento de asesinato y que hizo todo lo que pudo para asesinarme. Luego la sentencia recoge que en un momento dado desistió e intentó arreglar lo que había hecho, aunque eso no está muy probada. Por haber llamado a los servicios de emergencia, el Código Penal recoge que el intento de asesinato no tiene ningún castigo", ha explicado cuando Joaquín Prat le ha preguntado cómo se encuentra tras haber conocido la condena a su ex.

Sobre si realmente comparte lo que dice la sentencia y si está convencido de que Dobrowolski decidió echar marcha atrás en su intento de asesinato, ha dicho: "Yo no lo creo firmemente porque hay una cosa que me hace dudar que es que lo intentó en las últimas y yo ya estaba en las últimas. Me hace dudar un poco el que tardase tanto y que pasó más de media hora desde que me pudo ver así y hasta que llamó a los servicios de emergencia".

"Quiero pensar que los llamó porque se arrepintió y quiso salvarme la vida, pero no estoy seguro. Puede que viendo que su marido estaba muriéndose y agonizando se arrepintiese", ha asegurado.

Cuando le han preguntado por un posible recurso, Mainat ha sido claro: "He hablado con la abogada y me ha dicho que podría recurrir si no estuviese probado el asesinato, pero está probado. Lo único que podría recurrir es si el arrepentimiento fue sincero o no, pero nadie está en la cabeza de otra persona y no se puede demostrar".

El tribunal declara que queda probado que la exmujer del productor de televisión inyectó insulina "con la finalidad de causar su muerte"