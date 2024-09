Isabel Pantoja se negó a llamar a su hija tras ser operada: "Dijo que ya sabía de ella por Anabel y que no necesitaba más"

Isa Pantoja fue intervenida de apendicitis hace unos días. Aunque ya está mucho más recuperada, la hija de Isabel Pantoja no lo pasó nada bien, ya que los médicos tardaron en dar con su dolencia y la operación se pospuso más de la cuenta.

Del brazo de su marido Asraf, Isa Pi respondía cuando los reporteros le han preguntaban si había podido hablar con su madre: "Ojalá, pero no", decía. Sobre si todavía confía en una posible reconciliación con su madre y con su hermano, Isa prefería no contestar y se limitaba a recalcar las ganas que tenía de estar en su casa.

Este jueves, Antonio Rossi ha contado que Isabel Pantoja se habría negado a llamar a su hija y ha dado todos los detalles sobre lo sucedido : "El lunes fue el peluquero de Isabel Pantoja a la finca y le ofertó hablar con Isa y llamarle juntos. No estaba Agustín y aprovechó para hacerlo sin personas que se pudiesen negar", ha comenzado a contar.

"Le dijo que sabía por Anabel cómo se encontraba su hija y que no tenía que saberlo por nadie más. Le insistió, pero ella dijo que no. Ha tenido oportunidad de llamarla y ha sido voluntad de la propia Isabel Pantoja no hacerlo", ha sentenciado el periodista.