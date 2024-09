Isa Pantoja, tras la muerte de Julián Muñoz: "Me quiso y yo le quise mucho a él"

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Isa Pantoja, que vivió muy de cerca tanto la mejor época del romance de su madre con el exalcalde de Marbella como la peor. "A pesar de que se veía que podían ser sus últimas horas y que estaba muy malito, me ha producido un shock. Conmigo siempre se ha portado muy bien y me ha tratado con mucho cariño", ha contado cuando Joaquín Prat le ha preguntado por cómo se ha sentido al enterarse de su muerte.

"Yo le he querido mucho y también él a mí. La época en Marbella que viví junto a Julián creo que fue la mejor para mí. No quita lo que ha hecho, pero haberse arrepentido y haberse reconciliado con su familia... creo que se ha ido muy feliz", ha explicado Isa.

Isa Pantoja ha explicado el motivo por el que recuerda su época en Marbella junto a Julián Muñoz y a su madre como la más feliz de su infancia y de su adolescencia: "Mi madre estaba muy contenta porque me daba mucho cariño y nos sentíamos como una familia.

"Ellos estaban muy felices y yo veía a mi madre muy contenta. Luego vino otra época en la que los dos estaban mal y no se hicieron ningún bien", ha explicado Isa Pi cuando le han preguntado por la relación que mantuvieron Isabel Pantoja y Julián Muñoz.

Dos días antes, concedía una entrevista a '¡De Viernes!' en la que reconocía entre lágrimas que tenía miedo de morir y sentía rabia por "tener que irse en uno de los momentos más felices de su vida". "Os aseguro que ese es el mejor fin de la vida que me podía imaginar. ¿Qué tengo miedo a morirme? Claro que sí, me da miedo lo que hay después de esto, porque lo mismo es un camino de rosas pero lo mismo no hay nada", aseguró.