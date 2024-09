Isabel García Marcos recuerda la moción de censura a Julián Muñoz: "Fue un hombre que se vio deslumbrado y superado"

Julián Muñoz ha muerto a los 76 años a consecuencia de un cáncer de pulmón. En ‘Vamos a ver’, quien fuera teniente de alcalde de Marbella durante la etapa de Muñoz en la política, Isabel García Marcos, nos hablaba del ex primer edil y del momento en que sufrió la moción de censura que lo cambió todo.

Julián Muñoz sufrió una moción de censura en el año 2003 y una de sus protagonistas fue Isabel García Marcos, exteniente de alcalde de la localidad. "Eso marcó el momento quizá del principio de la caída de Julián, no solo por él sino porque fue muy poco esperado por parte de su pareja, Isabel, y yo creo que la relación acababa de empezar y ahí empezó a deteriorarse", relataba.

Isabel García Marcos fue expulsada luego de su partido y años después fue detenida en el marco de la Operación Malaya: "Es una prueba más de que debimos provocar una gran ira en mucha gente", decía la exteniente de Alcalde aunque Joaquín Prat le recordaba que se encontraron 360.000 euros en su domicilio y ella se justificaba: "No me parece momento oportuno de hablar de ese tema, pero creo que pude acreditar en los tribunales cuál era la procedencia del dinero que tenía guardado en mi casa".

Para ella, la política fue "un trabajo más" que intentó hacer "de la mejor manera" que supo pero valoraba el resultado: "Todos nos sentimos un poco engañados, de alguna manera maltratados y siempre digo y diré que en particular a mi grupo, al grupo que yo lideraba, nos juzgaron de manera injusta. Hay que aceptar la sentencias, pero nos juzgaron de manera injusta, creemos que no se acreditó nunca".

"La justicia tiene su verdad y no siempre se puede superponer con la realidad de los hechos y cada cual tiene derecho a opinar lo que crea pertinente", reconocía García Marcos, que valoraba la figura entonces de Julián Muñoz: "Fue un hombre poco preparado que se vio deslumbrado y superado por una serie de circunstancias que no pudo controlar y que se lo llevaron por delante como un tsunami".

"Creo que también se le ha juzgado no siempre con justicia, yo cuando la gente habla de millones me maravilla, porque no sé de dónde le salen las cuentas", concluía la política.