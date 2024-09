Madre de la joven que murió de meningitis y los médicos pensaron que fue drogada y violada: "No quiero dinero, solo que paguen por su muerte"

Caridad ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud ha hecho una investigación y afirma que en el primer diagnóstico establecido en el libro del registro de urgencias se habla de posible meningitis , algo que nunca les comunicaron: "Nunca nos dijeron eso. El primer diagnóstico fue que iba drogada y el segundo violada y drogada. En ningún momento me hablan de meningitis y la primera vez que lo escuchamos fue en Cádiz. Ese papel está firmado por un papel que ni estaba allí ni la miró", ha asegurado.

"No ha ingresaron hasta que no le dio la primera parada. La tuvieron sentada en una silla, dándole cachetadas y haciéndole un interrogatorio sobre qué pastillas se había tomado. Le metieron una sonda a la fuerza que fue lo que le produjo una hemorragia y lo que me dijeron a mí es que era de una agresión sexual", ha contado.