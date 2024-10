Exclusiva | La hija de la presunta instigadora de Ángel Cristo Jr. niega que su madre haya filtrado las fotos: "Era una salvajada que con 12 años hiciera eso"

"¡Pero cómo va a ser mi madre, vamos a ver. Si conocéis un poco al personaje que estamos hablando, es un poco ridículo pensar que ha podido ser así. Porque yo sé que eso es mentira y ha sido siempre todo lo contrario. Mi madre lo único que decía era que por favor se quitase eso de la cabeza, que no se le ocurriese hacer nada... ¡Qué peligro, Dios mío! Es lo único que les he escuchado a mi madre y a mi tío", asegura Iris durante la conversación telefónica con Pepe del Real.

Además, ha dado su versión sobre quién escondió las polémicas fotos en su casa: "Nosotros no, ella. Mi madre no estaba y la chica que tenía mi madre, como la conocía de sobra de estar todo el día en casa, la dejó pasar y dice que iba a guardar una cosa en la habitación de mi madre. Entró y cerró la puerta de la habitación de mi madre y nadie sabía ni lo que había metido ni nada ¡porque mi madre estaba fuera!".

Sin embargo, Bárbara Rey ha desmentido estas declaraciones en anteriores ocasiones, negando que su hijo sea el autor de las imágenes, aunque sí admite que fue quien las filtró: "Mi hijo no ha hecho esas fotos, en la vida. No me pronuncié antes porque nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Me he quedado boquiabierta... Las fotos las tomó una persona cercana a mí y punto", explicó la vedette.