Exclusiva | Antonio Mora, exnovio de Bárbara Rey, nos habla de la relación de la vedette con el emérito: "Estaban enamorados como locos"

La reciente filtración de la fotografías comprometedoras de Bárbara Rey junto al rey emérito no dejan de generar polémica. Este material gráfico supone la primera ocasión en la que se observa al monarca en una situación de intimidad con alguien que no es la reina Sofía.

"Me contó una película, que su niña Sofía por la reina y me contaba que Sofía estaba cabreadísima. Me decía que tenía unas fotos y que la perseguían por todos los lados, que tenía el teléfono pinchado... De hecho, cuando yo hablaba con ella por teléfono, teníamos como un pequeño código morse", ha continuado contándole a Dorronsoro. Además, asegura que Bárbara Rey pasó mucho miedo durante aquellos años: "Sí, ella estaba siempre acojonada con este tema".