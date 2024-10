La abogada de Rosa Peral desmiente la implicación de la presa en la agresión a una funcionaria: "Es totalmente mentira, desde el principio hasta el final"

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Nuria González, abogada de Rosa Peral, que ha desmentido radicalmente dicha noticia : "Es totalmente mentira, desde el principio hasta el final. No hay ninguna investigación abierta ni hay ningunos informes elevados a nada. Lo que estáis diciendo, que imagino que es la información del diario que lo ha publicado esta mañana, no está contrastada con nadie, y os invito a que llaméis a justicia para que os confirme que no hay ningún expedite abierto hasta el uso", ha comenzado.

La abogada ha continuado defendiendo la inocencia de su clienta : "Rosa Peral jamás ha organizado ninguna agresión contra ninguna funcionaria. Te corrijo, tampoco ha sido trasladada de prisión por mal comportamiento, no tiene ningún parte abierto, no tiene ninguna sanción y esta información es falsa hasta el punto de que hemos mandado un burofax al periódico que lo ha publicado para que lo rectifique inmediatamente. No es lo mismo inventarse un embarazo o un traslado que inventarse una cosa así, que es igual que cuando se inventaron lo del sicario, que recuerdo que fue archivado", ha asegurado.

Sobre si la funcionaria agredida es la misma que tuvo un incidente previo con Rosa por no dejarle hacer una actividad, la abogada ha sentenciado: "No, claro que no. Me gustaría ver en qué se basa la publicación porque yo la he leído y no se basa absolutamente en nada tangible. Te puedo asegurar que Rosa está en Mas d’Enric , cumpliendo con su horario normal, sin ninguna sanción, sin ninguna investigación, no tiene ningún parte... Si hubiese estado implicada en la agresión a una funcionaria, ya la habrían sacado de allí. No es cierto nada de lo que se dice en esa nota", ha sentenciado en directo.