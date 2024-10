El hermano de Paquirri desmiente la visita del emérito a Cantora: "¡Eso es mentira!"

Antonio Rivera afirma que Laura Cuevas miente: "Ya lo puede decir, quien lo diga... Bueno, bueno y bueno. Eso es mentira, ¿vale?. Sobre si el rey tenía celos de Paquirri por su relación con Bárbara Rey cuando estaban saliendo juntos, también se ha mostrado contundente: "Que no hombre, que no. Lo único que te puedo decir es que nel Rey en Cantora no estuvo nuca. Que no, que no. Que no es cierto. Vamos a ver, que aquí estamos como los niños chicos. Esto es para reírte ¿Un rey de España va a ir a Cantora a preguntarle a Francisco Rivera? Pero ¿en qué cabeza cabe esto, hombre? Si un rey te llama y tienes que ir, quieras o no quieras, tío ¿Cómo va a ir él a Cantora? Es que no lo entiendo ¡Falso! Ya está".