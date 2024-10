Joaquín Prat no entiende la actitud de Carmen Borrego y su hijo: "¿No te das cuenta de que esto no es normal?"

Carmen Borrego y su hijo protagonizaron un reencuentro en directo en '¡De viernes!' donde ambos respondieron

Se dijo que tras la entrevista hubo un abrazo entre madre e hijo pero Carmen Borrego explicaba en 'Vamos a ver' que no lo hubo porque había gente grabándoles, una actitud que Joaquín Prat no entiende

José María Almoguera desvela que ha ido a un mediador familiar con su madre: "No acabamos la sesión, la cosa no fue bien"

Tras el reencuentro en '¡De viernes!' la cuestión es si Carmen Borrego y su hijo han acercado posturas tras años de conflictos mediáticos. Se dijo que había habido un abrazo, pero Carmen asegura que 'Vamos a ver' que todo sigue igual y que abrazo, como tal, no hubo porque había gente grabándoles, un gesto que Joaquín Prat no entiende.

"A lo mejor el encuentro hubiera sido de distinta manera si no hubiera personas con móviles intentando grabar", comentaba Carmen Borrego, que añadía: "Si dije que iba a ser en privado, iba a ser en privado. A lo mejor fue más frío porque nos estaban grabando y no quise que se grabara".

Joaquín Prat negaba ante sus palabras y decía a su colaboradora. "¿No te das cuenta de que esto no es normal? Había unas personas que me intentaban grabar y por eso no di un abrazo a mi hijo", decía el presentador pero la aludida insistía en que no iba a "televisar" ese momento, ante lo que el presentador replicaba: "Y sin embargo sí televisáis esa pantalla partida donde tenéis un diálogo ¿Cómo no tenéis esos diálogos en privado? Lo digo con todo el respeto..."

Carmen Borrego asentía y lanzaba una pregunta a Joaquín: "¿Cuántas veces he intentado sentarme con mi hijo en privado y no he podido?"; "luego lo hacéis por dinero porque él quiere", insistía el presentador y Carmen recordaba que si se sentó en el plató de '¡De viernes!' fue porque tenía una "obligación contractual" previa con la que tenía que cumplir.

"Ya no estiremos más el chicle", pedía.

¿Cómo está la relación de Carmen Borrego y su hijo?