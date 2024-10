Alejandra Rubio desvela qué le molestó de su primo, José María Almoguera: "Le dije que no conseguiría patrocinadores vendiendo a su madre en televisión"

Alejandra Rubio desvela que habló con su primo antes de que concediera la primera entrevista criticando a su madre, Carmen Borrego

La influencer habló con su primo pero, tras leer lo que dijo José María, decidió no volver a responderle: "Hay cosas que me parecen mal y no quiero discutir"

Alejandra Rubio, tras el intento de acercamiento de Carmen Borrego y su hijo: "Me da pena ver a mi tía. No se está dando su lugar"

Para Alejandra Rubio, su primo está mostrando cierta inmadurez. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ se ha mostrado crítica con José María Almoguera en el conflicto con su madre, Carmen Borrego, y el aludido no entiende el porqué de su acritud. El hijo de Carmen Borrego cree que desde que dio la exclusiva en la que habló de su madre, su prima no ha dejado de atacarle y la aludida ha respondido explicando los motivos.

En primer lugar, Alejandra no entiende que su primo le pida que no diga en televisión que han hablado y que luego sea él quien lo cuente. Al parecer, tuvieron una conversación "bastante larga" en la que Alejandra "habló poco" antes de que se publicara la primera entrevista de José María, pero ella no le dio su consentimiento: "Que diga que he aprobado su exclusiva es falso".

José María le dijo entonces que su objetivo era comprarse una casa, también conseguir patrocinadores para un tema relativo a las motos pero Alejandra le aconsejó en la dirección contraria: "Le dije que así no iba a conseguir patrocinadores de nada vendiendo a su madre en televisión".

El reproche de Alejandra Rubio a su primo con respecto a Mª Teresa Campos

Pero cuando se publicó la entrevista, Alejandra se quedó sorprendida y, cuando José María le preguntó si la había visto, decidió optar por el silencio: "No le vuelvo a contestar porque hay cosas que me parecen mal y no quiero discutir".

"Le he defendido cuando le he tenido que defender", insistía Alejandra, pero hay algo que no perdona: "Hay cosas que me duelen, como el tema de mi abuela, a pero quiero recalcarlo porque ha vuelto a incidir. Yo te digo que no iba a verla y como es un tema que me duele, para mí zanjado aquí".

Alejandra Rubio, tras el intento de acercamiento de Carmen Borrego y su hijo