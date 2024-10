Isa Pantoja responde a su hermano, que la acusa de victimizarse: "¡Es de locos!"

El hijo de Isabel Pantoja acusaba a su hermana de victimizarse con su última entrevista en '¡De viernes!'

"Yo no tengo la misma pero no soy menos que él porque parece que tiene la sangre azul", replicaba Isa Pantoja

El motivo por el que Agustín Pantoja cortó relación con Isa P durante nueve meses: "No me trataban igual que a mi hermano"

Durante su entrevista en '¡De viernes!', Isa Pantoja hizo durísimas confesiones, como que su hermano le llevó al ginecólogo para saber si había perdido la virginidad. Tras su testimonio, el aludido hacía una polémica publicación en redes sociales acusando a su hermana de victimizarse e Isa responde en 'Vamos a ver'.

"El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a los otros de conductas propias y por otro enarbolar la compasión de terceros", escribía el hijo de Isabel Pantoja en sus redes sociales y su hermana no podía creer lo que leía.

Al principio quiso pensar que su hermano no había visto la entrevista, que alguien se la había contado y que, como es "de mano fácil", había escrito esa respuesta. Sin embargo, luego ha reflexionado y no le entiende: "Que después de contar lo del ginecólogo esta sea su conclusión ¡Tócate las narices, con sus dos...! Es que el victimismo ¿Esa es la respuesta que me da? Es de locos".

Isa recordaba que fue su hermano quien protagonizó un programa de televisión en el que él mismo contó que en su familia se le habían dedicado discursos racistas, así que le refrescaba la memoria: "No le he preguntado nunca ni quiero saber. Le recuerdo la memoria, que me diga a mí nada que me estoy inventando cuando puso un tuit de 'mamá, te quiero que la sangre tira mucho'... Pues yo no tengo la misma pero no soy menos que él porque parece que tiene la sangre azul".

Isa Pantoja narra los duros episodios vividos con su hermano

Pero además, Isa narró momentos durísimos como el que vivió con su hermano, asegurando que llegó a llevarla al ginecólogo para saber si había perdido o no la virginidad. Al parecer, el primer especialista al que consultaron se negó a dar esta información pero sí lo habría hecho el segundo consultado.