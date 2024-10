La confesión más dura de Isa Pantoja: ''Me llevaron al ginecólogo para ver si había perdido la virginidad''

Isa Pantoja se ha sentado en '¡De viernes!' y ha concedido una de sus entrevistas más íntimas

La hija de Isabel Pantoja ha revelado el suceso la sigue traumatizando

La complicada biografía de Isa Pantoja: los momentos más duros de su vida

Isa Pantoja ha confesado en su entrevista en '¡De viernes!' el que fue uno de los momentos más duros de su vida. La hija de Isabel Pantoja ha revelado cómo fue el momento en el que su familia la obligó a ir al ginecólogo al sospechar que había mantenido relaciones sexuales.

La hija de la tonadillera cuenta que cuando empezó con su primer novio, su tío Agustín les escuchaba hablar por las noches por teléfono y explica que fue él el que advirtió a su madre: ''Mi pared daba a la habitación de mi tío y es mi tío el que avisa a mi madre, le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado', entonces es cuando pasa lo del ginecólogo''.

Tras una breve pausa, Isa revela el que fue uno de los momentos más duros de su vida: ''Voy al ginecólogo con mi hermano y con una pareja de él. Me ven, le dice él que quiere saber si yo he perdido la virginidad, yo tenía casi 17 años y el medico le dice '¿cómo?' y él le dice que quiere ver si sigo siendo virgen''.

Isa explica que en cuanto el médico escuchó la explicación de su hermano, éste se negó en rotundo: ''El ginecólogo le dijo 'yo no puedo hacer eso por ética, si quieres llévala a otro sitio porque no lo voy a hacer'. Fue dos veces, hay una vez que me dicen que no y de la misma forma en que entro, me llevan en el coche a un segundo médico y esta vez no voy con mi hermano, viene mi hermano y viene Dulce''.

''Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer (...) Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía'', revela la hija de la cantante.

Isa Pantoja se rompe en directo al recordar otro suceso

Los colaboradores de '¡De viernes!' han recordado un suceso que siempre se ha mantenido en secreto, el momento en el que, según explican, su hermano y su primo Manuel la cogieron prácticamente desnuda y la empezaron a mojar con una manguera para ''purificarla por lo que había hecho''.