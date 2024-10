Isa Pantoja desvela el porqué de su última entrevista: "Me tocaba a mí poner el punto y final"

Según Kike Calleja, Isabel Pantoja empezó a ver la entrevista de su hija Isa Pi: "Se puso muy nerviosa y dejó de verla"

'Vamos a ver' desvela cual fue la reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de si hija en '¡De viernes!'

Isa Pantoja no está atravesando el mejor momento en su relación con su madre y decidió romper su silencio en una emotiva entrevista en ¡De Viernes!. En ella confesó que se sintió muy sola durante su infancia y que su adopción nunca fue realmente deseada. Su familia, sobre todo por parte de madre, la trataba fatal y en ningún momento estuvo realmente cómoda con ellos. Isa ha regresado este lunes a su silla de colaboradora en 'Vamos a ver' para contarnos cómo se encuentra tras esta durísima entrevista. Antonio Rossi, colaborador del programa, ha compartido cómo la cantante afrontó ver a su hija decir aquellos fuertes comentarios.

"Su madre no vio la entrevista, pero sí mostró interés. Se encerró en su cuarto en Cantora", ha revelado Rossi. Según él, Agustín Pantoja no permitió que Isabel viera la entrevista. Aun así, la tonadillera no ha mostrado ningún tipo de reacción y ha continuado con su vida: "No ha habido ni la más mínima preocupación, ni inquietud, ni un gesto de absolutamente nada", ha añadido Rossi.

Por su parte, Isa Pantoja ha respondido en el programa con una actitud de resignación: "Ya no espero que me llamen, he puesto un límite. Lo que más me duele es que no haya habido ninguna respuesta, aunque, sinceramente, no la esperaba", ha afirmado claro que ha aceptado la distancia con su madre.

Según Kike Calleja, a Isabel Pantoja sí le molestó la entrevista

Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a ver', también ha comentado la reacción de Isabel Pantoja tras la entrevista de su hija. "Tengo constancia de que tu madre empezó a ver la entrevista, pero se puso muy nerviosa y dejó de verla", ha explicado. "No le gustó nada lo que escuchó; está nerviosa, afectada y enfadada", ha añadido.

Además, Calleja señalaba que Isabel Pantoja está molesta porque está cansada de que sus hijos utilicen su apellido para ganar dinero. "Le incomoda que no os ganéis la vida por vuestros propios medios, sin tener que hablar de ella, seguramente de un comunicado importante está semana", ha concluido Kike.

Isa P denuncia que no recibió apoyo de su madre tras su operación

Isa P ha declarado que se siente mejor tras desahogarse en '¡De Viernes!': "Me siento algo mejor, liberada. Tenía la necesidad de aclarar el motivo por el que mi madre y yo nos distanciamos. Tenía que poner un punto y final a esto y para ello tenía que explicar el motivo por el que he llegado a esta conclusión".