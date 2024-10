Joaquín Prat, indignado ante el agresor sexual de una niña que sigue en la calle: "Se pasea tranquilamente por la puerta de un colegio"

Este hombre evitó ingresar en la cárcel a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento porque la Audiencia Provincial de Cádiz no le ha notificado correctamente ese requerimiento a no acercarse a su víctima a menos de 400 metros.

La sentencia fue de conformidad porque la familia no quiso que la niña tuviera que pasar el trauma de un juicio y prefirió evitar la tardanza que hubiese conllevado una vista y sus posteriores recursos. El hombre había admitido abusar de la niña en su propia casa, a la que esta había ido por ser amiga de su hijo. No tendría que cumplir la pena de dos años de prisión, siempre y cuando cumpliera las medidas incluidas, entre ellas no acercarse a la víctima a menos de 400 metros durante siete años.