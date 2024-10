La pareja de la mujer que amenaza con una bombona de butano: "Llamarla 'la loca del barrio' no ayuda"

Javier, la pareja de la vecina afectada , ha afirmado que son los vecinos quienes, en muchos casos, la provocan. La situación se ha vuelto aún más complicada tras la muerte del padre de su hija , lo que ha llevado a la mujer a no estar pasando por un buen momento. "Los vecinos empezaron a increparla desde la calle, incluso personas ajenas al barrio. No han mostrado empatía", ha comentado Javier. Además, ha señalado que su pareja ha sufrido un cáncer severo , lo que está afectando su salud mental : "Lo que han hecho es incrementar el odio, diciendo que la van a matar y amenazándola de muerte".

Respecto a la bombona de butano que lanzó su mujer, Javier justifica este acto por el estado de nervios en que se encuentra: "Ella no sabe lo que hace". Ha explicado que su mujer toma medicación para dormir debido al cáncer y la pérdida del padre de su hija, y que están yendo al psiquiatra, pero la situación ha empeorado: "Le han llegado a tirar una piedra". Además, Javier ha defendido a su pareja, justificando toda agresión y afirmando que " llamarla 'la loca del barrio'" no ayuda ; según él, ella es la verdadera víctima de esta situación.

Laura, la representante de los vecinos del barrio, presenta una versión completamente diferente de los acontecimientos. "Evidentemente, el tiene que defenderla, pero hace las cosas a mala leche. Encima, su pareja no hace nada por detenerla; solo se coge su mochila y se va de la casa, lo que agrava aún más la situación", ha sostenido. Laura ha puntualizado que "ellos no la han insultado, y si en alguna ocasión lo hicieron fue solo porque la situación estaba muy tensa". "Me van a tener que ingresar a mí", ha comentado, reflejando su estado de angustia. Otro vecino ha añadido que ella no ha ganado ningún juicio, que va por la calle vestida de "empresaria" o con muy poca ropa y que también ha amenazado a una niña de 7 años: "Sabemos que está enferma pero que culpa tenemos nosotros".