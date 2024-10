Otra noche de tensión en El Torrejón de Huelva: los vecinos escuchan nuevos disparos

Un nuevo tiroteo ha alertado esta madrugada a los vecinos de la barriada de El Torrejón de Huelva , el tercero en apenas un mes y medio, después del registrado el pasado 10 de septiembre , que costó la vida a una persona, y el de la tarde del pasado jueves 14 de octubre en el que, como en este último, no ha habido daños personales.

Sobre las 02:50 horas varias llamadas alertaban de que habían escuchado "lo que parecían ser disparos" en la Plaza Violeta, el mismo escenario en el que se registraron los dos incidentes anteriores, aunque aseguraban no haber visto nada. Se avisó a la Policía Local y a la Nacional, confirmando que "había rastros de que en la zona había habido un tiroteo", al tiempo que informaban de que no había personas heridas y de que no había pistas del posible autor o autores del mismo.