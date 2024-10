Isa Pantoja confirma que su madre le cortó el pelo como castigo: "Es algo súper doloroso para mí"

"Lo del pelo ocurrió. Lo de la manguera ocurrió, pero entrar en detalles dije que no me sentía preparada pero me acuerdo de todo", confesaba Isa Pantoja

Isa Pantoja contó en '¡De viernes!' episodios de su difícil infancia y, tras sus declaraciones, quien fuera su niñera rompió su silencio hablando de otros momentos también muy complicados para Isa. Dulce narró cómo su madre le cortó el pelo para evitar que saliera y la colaboradora lo confirmaba, casi entre lágrimas, en 'Vamos a ver'.

"Lo he aceptado ya todo y estoy quizás un poco más enfadada con algunas cosas", confesaba Isa y apuntaba que recuerda cada detalle de lo que pasó ese día. Al parecer, todo empezó por la noche y continuó de madrugada: "Me acuerdo de todo, cada hora, cada vez que pasaba media hora, 40 minutos, las personas que estaban allí, cómo me hicieron sentir... Hasta de que era mediados de diciembre y hacía un frío horroroso en Cantora, acababa de llover".

En aquel momento tenía 17 años y todo arrancó por una discusión: "En '¡De viernes!' dije que todo había sido porque había estado con un chico en casa de mi hermano. No mentí, pero no di tanto detalle. Si algún día estoy preparada para hablar de ello o me fuerzan porque haya gente que diga otra cosa... Es algo súper doloroso para mí".

Según Dulce, la intención de Isabel Pantoja cortándole el pelo era que no saliera e Isa no lo sabe pero sí que lo interpretó como un "castigo". Además, recordaba que para ella su pelo es algo muy personal y muy importante.

Allí había más personas y, según Isa, nadie dijo nada ni intentó parar a la cante: "Lo del pelo ocurrió. Lo de la manguera ocurrió, pero entrar en detalles dije que no me sentía preparada pero me acuerdo de todo", decía Isa.

Se refería al episodio en el que su hermano le habría echado agua con una manguera tras llevarla al ginecólogo y cerciorarse de que había mantenido relaciones: "De lo de la manguera me acuerdo hasta del olor porque acababa de llover".

Sin embargo, Isa no le ha dado la importancia que tiene hasta ahora: "Nunca he sido consciente de que esto era tan malo". De hecho, confesaba que las repercusiones le está afectando mucho: "Siento que me estoy volviendo loca".

En cuanto al resto de las declaraciones de Dulce, Isa explica que da su opinión y su visión de las cosas, de hecho, cuenta otras que ni la propia Isa sabe. Eso sí, deja claro que ella siempre ha dicho la verdad y que si mintió una vez fue porque consideró peor decir que no hablaba con su madre y provocar la polémica: "Cuando me siento, te aseguro que digo la verdad de lo que sé y si no sé algo, me callo".

