Aumenta la indignación de los vecinos de Paiporta: "No se trata de política; se trata de ayudar. Estamos sobreviviendo como en la guerra"

Un vecino, visiblemente afectado, ha declarado que están sin recursos básicos: "Vivimos en Paiporta, no en Finlandia, y estamos sin agua y comida". Ha añadido que el 112 falló desde el principio y que deben "depurar responsabilidades, desde el primero hasta el último". Asimismo han pedido que Pedro Sánchez "ponga la cara y no se vaya como una rata, como lo hizo ayer", haciendo referencia a la linchada que él, Mazón y el Rey, recibieron de los vecinos de la localidad. El vecino ha afirmado en nombre del pueblo que quieren que el presidente dé la cara como lo ha hecho el jefe del Estado: "Si le tenemos que tirar un trozo de tierra, que se aguante, que coja una pala y unas botas, porque aquí no tenemos ni eso, y que venga a ayudar. No se trata de política; se trata de ayudar".