Abuela de Rubén e Izan, los hermanos de 3 y 5 años desaparecidos tras la DANA: "No hemos tenido ayuda. Son unos sinvergüenzas"

Los pequeños Izan y Rubén, dos niños de 5 y 3 años, fueron arrastrados por el agua el pasado martes en Torrent

Los menores se encontraban en casa junto a su padre cuando la tromba de agua les sorprendió

Una semana después de que la Dana azotase nuestro país, hay un recuento de 215 personas fallecidas y un número indeterminado de desaparecidos. Entre esas desapariciones se encuentra la de los pequeños Izan y Rubén, dos niños de 5 y 3 años cuyo rastro se perdió la tarde del 29 de octubre en Masía del Juez, en la localidad de Torrent.

'Vamos a ver' ha hablado en directo este martes con Antonia Mª, abuela de los dos pequeños que, a pesar de la desesperación que vive su familia, ha querido dar las gracias a todas las personas que les están ayudando: "Estoy muy mal, pero quiero agradecer a todos los voluntarios de fuera de Valencia que están en casa de mi hijo".

Esta abuela que no sabe nada de sus nietos ha mostrado su indignación con las autoridades, las cuales asegura que no han hecho nada por ellos: "El Ayuntamiento de Torrent no ha hecho nada, solo algún policía vino a los cinco días y no han hecho nada, ni Valencia, ni Pedro Sánchez tampoco... solamente los voluntarios".

Abuela de Rubén e Izan: "Necesitamos máquinas para abrir la basura que hay porque no hay manera de encontrar a mis nietos"

Antonia Mª ha pedido ayuda: "Necesitamos palas para poder levantar el barranco porque mis niños todavía no ha aparecido. Mis nietos se quedaron conmigo el día que llovió para no ir al colegio y mi hijo vino a las 15 horas a por ellos y se fueron a su casa. Nadie avisó porque si lo hubiesen hecho, mi hijo se habría quedado aquí. Se fue la luz, los niños se le escaparon de las manos por la corriente. Mi nuera y mi hijo están ingresados, pero no les han cortado las piernas", ha aclarado.

"No han hecho nada. Que no digan que la alarma estaba dada porque no es verdad. Hay muchos más muertos de los que dicen y yo no voy a parar y voy a estar aquí hasta que aparezcan mis dos nietos", ha dicho muy emocionada.