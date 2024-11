Elvira y su hija de nueve años lo han perdido todo en Paiporta: "Es un llamamiento desesperado. Hay menores desamparados"

Desde que la DANA sembró la desolación en parte de Castilla la Mancha y la zona sureste de Valencia , donde más de una semana después la cifra de muertos todavía no es definitiva , los afectados por esta gran tragedia no se cansan de pedir ayuda a las autoridades y de denunciar falta de medios

"Tengo una niña de nueve años, una familia monoparental y una hipoteca por pagar. Hacemos un llamamiento para que de verdad nos ayuden y miren caso por caso en Paiporta y en todas las zonas, porque aquí no se puede ni caminar. Necesitamos que nos realojen porque esto es mortal. Han reventado hasta las puertas. Que nos ayuden de verdad y esto no quede en el olvido. Hay niños menores desamparados y tenemos pocos recursos porque es una finca de gente humilde. Esto es un llamamiento desesperado", ha contado entre lágrimas una de las afectadas.

"Nos salvamos gracias a mi hija porque yo me habría quedado porque mi casa no la quería perder. Teníamos allí nuestra vida y lo hemos perdido casi todo, sus cuadros que pinta muy bien, su vestido de comunión que la hizo en mayo. No pude coger nada y no podemos más", se ha lamentado entre lágrimas.