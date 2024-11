Alejandra Rubio responde a las últimas declaraciones de su primo: "Está alargando esto porque le conviene, es vergonzoso"

José María Almoguera ha hablado de su familia en su último acto público

Aprovechando el último acto público al que José María Almoguera ha acudido, el hijo de Carmen Borrego ha contado cómo se encuentra su actual relación familiar.

"Está todo completamente parado", ha dicho cuando le han preguntado por un presunto acercamiento con su madre. Sobre la relación con su prima Alejandra Rubio, después de que ambos se soltasen alguna que otra pullita en los platós de televisión, Almoguera ha confirmado que no atraviesa por su mejor momento: "Ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en standby".

Carmen Borrego, tras las últimas declaraciones de su hijo: "Yo le he dado tiempo, él ha cumplido su palabra y estoy encantada"

Tras escuchar la entrevista de su hijo, Carmen Borrego se ha pronunciado este martes en el plató de 'Vamos a ver': "Yo ya dije en su momento que por mi parte iba a parar este tema porque es importante. Yo le he dado tiempo, él ha cumplido su palabra y estoy encantada. Lo que sí me gustaría es que dejáramos a mi hija fuera de esto porque no quiere pertenecer a esta historia. Mi actitud con mi hijo siempre será conciliadora y algún día se arreglará", ha dicho.

Alejandra Rubio también ha opinado sobre las últimas declaraciones de su primo: "Creo que sigue alargando esto porque es lo que le compensa y me parece que ha huele desde lejos. Me da rabia porque mi tía no se lo merece".

"Creo que no ha pasado nada y solo quiere aprovechar el momento. Si quiere cambiar de profesión y tiene proyectos, me parece fenomenal pero que no sea a costa de esto porque es vergonzoso", ha sentenciado Alejandra Rubio.