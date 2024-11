Carmen Borrego se enfrenta a Isabel Rábago, que le acusa de exponer a su hijo: "¡Qué simple eres!"

Isabel Rábago cree que Carmen Borrego ha expuesto a su hijo: "Él se ha visto obligado a sentarse"

Carmen Borrego: "Nunca he dicho que sea un mal hijo"

Alejandra Rubio responde a las últimas declaraciones de su primo: "Está alargando esto porque le conviene. Es vergonzoso"

Tras las declaraciones de su hijo, José María Almoguera, que asegura que su relación está en 'stand by' y que el distanciamiento persiste, Carmen Borrego se proponía guardar silencio para no perjudicar un hipotético enfrentamiento. Sin embargo, Isabel Rábago le afeaba haber expuesto a su hijo ante los medios cuando era anónimo y esta acusación hacía estallar a la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Le has expuesto", decía Isabel y la aludida replicaba: "Cada uno hace lo que quiere, no he expuesto a mis hijos jamás". Sin embargo, para la periodista está claro que lo hizo dando detalles personales de su hijo antes de que él estuviera en los medios: "Luego, él se ha visto obligado a sentarse".

"¿Y por qué, teniendo la misma condición, a su hermana no la he expuesto? No he expuesto a mi hijo se expuso en una exclusiva", recordaba Carmen y pasaba al ataque: "Yo trabajo en esto ¡Qué simple eres, Isabel, decir que soy yo la que hablo es ser muy simple".

Es más, para Carmen su postura ha sido la adecuada: "Lo único que he hecho es defenderlo. En mi defensa diría que no he hablado de mi hijo mal, que no he expuesto mi hijo. Cada vez que se ha hablado en un plató siempre he dicho que lo paso muy mal cuando la gente ataca a mi hijo".

De hecho, asegura que no es su intención ni "cerrar bocas" ni "condicionar a nadie": "Nunca he dicho que sea un mal hijo".

Las declaraciones de José María Almoguera sobre su familia

"No ha habido nada, está parado. No ha habido avance ni nada", decía José María Almoguera en el último photocall al que ha asistido. Es más, el conflicto con su madre se extiende a otras personas del resto de su familia, como su prima Alejandra Rubio: "Ni ella me escribe ni yo a ella, estamos un poco en stand by".

Alejandra Rubio responde a su primo en 'Vamos a ver'