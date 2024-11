Los colegios afectados por la DANA denuncian la falta de soluciones: "Solo son propuestas al aire sin tener en cuenta a los niños"

El alumnado de infantil tampoco tiene una solución clara. Las propuestas de reubicación en otros colegios o poblaciones aún no han sido formalizadas. "No tenemos ninguna certeza de qué va a pasar. La incertidumbre es total", ha subrayado la directora.

El AMPA también se ha pronunciado ante la falta de respuestas. Nerea y Antonella, presidentas del AMPA, han explicado que sus hijos ya llevan dos semanas sin poder asistir a clase debido a los daños provocados por la riada. "Esa normalidad que pedimos no tiene fecha. Estamos en la incertidumbre total, todos los días la parte directiva sabe lo mismo que los padres", han afirmado. El AMPA denuncia que las propuestas no son viables y que no han considerado la realidad de las familias. "Las ideas que surgen son al aire, sin tomar en cuenta las necesidades de los niños. Separar los cursos es inadmisible, si hay madres que tienen niños en infantil y primaria. ¿Cómo lo hacen?", ha cuestionado Antonella.