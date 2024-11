José María Almoguera se declara "en standby" con su familia: el motivo por el que su distanciamiento continúa

Pero parece que la reconciliación entre madre e hijo no está siendo tan rápida y José María así lo ha confirmado ante los medios de comunicación que le han preguntado en el último evento al que ha asistido: "Está todo completamente parado", ha dicho sobre su relación familiar actual.

Sobre la relación con su prima Alejandra Rubio , después de que ambos se soltasen alguna que otra pullita en los platós de televisión, Almoguera ha confirmado que no atraviesa por su mejor momento: "Ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en standby".

Tras escuchar la entrevista de su hijo, Carmen Borrego se ha pronunciado este martes en el plató de 'Vamos a ver': "Yo ya dije en su momento que por mi parte iba a parar este tema porque es importante. Yo le he dado tiempo, él ha cumplido su palabra y estoy encantada. Lo que sí me gustaría es que dejáramos a mi hija fuera de esto porque no quiere pertenecer a esta historia. Mi actitud con mi hijo siempre será conciliadora y algún día se arreglará", ha dicho.