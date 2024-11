Joaquín Prat, tras las declaraciones de Sánchez: "El cambio climático mata y también que no se apliquen los planes de emergencia"

El presentador ha continuado reflexionando en voz alta: "Yo me tengo que fiar del señor que lleva 60 años en el campo en estas localidades y que nos cuentan que no pueden tocar ni una sola caña por si la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo máximo responsable todavía no ha salido a dar la cara, pues igual pienso que como otros no han hecho bien su trabajo, hemos estado viendo imágenes de este calibre. ¿Qué llovió mucho? claro que llovió mucho y tampoco llegaron los avisos cuando tenían que llegar ¿Qué esto tiene mucho que ver con la inoperancia de algunos seres humanos y no tanto con el cambio climático? DANAS ha habido de toda la vida del señor en toda la Comunidad Valenciana a lo largo de cientos y miles de años".