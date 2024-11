Alejandra Rubio responde a su primo José María Almoguera: "Él ha amenazado, yo no"

Alejandra Rubio, tras las últimas declaraciones de su primo José María Almoguera: "A veces soy impulsiva, pero sigo pensando lo mismo"

Después de que José María Almoguera hablase este fin de semana con nuestros compañeros de 'Socialité' y admitiese sentirse molesto con su prima por sus últimas declaraciones en 'Vamos a ver', Alejandra Rubio ha acudido este lunes a su trabajo colaboradora para hablar de cómo le ha sentado su comportamiento.

"Yo no quiero tener nada que ver y no quiero entrar. Igual hay veces que soy muy impulsiva y digo las cosas de una forma más bruta. Eso no significa que no las piense porque las sigo pensando, pero no quiero conflicto de absolutamente nada", ha dicho.

"No tengo nada de esconder", ha subrayado Alejandra Rubio. "He intentado mediar, pero cuando he visto cómo son realmente las cosas... Cuando pude ver esa entrevista y que él no me había contado las cosas como eran. Ahí fue cuando dije que me retiraba porque eso no me gustaba", ha continuado la hija de Terelu Campos.

"El lo que ha hecho ha sido amenazar, yo no he amenazado a nadie", ha dicho Alejandra Rubio tras intentar dejar claro de nuevo que no le gusta nada la actitud que está teniendo su primo.

José María Almoguera responde a Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Un equipo de 'Socialité' ha podido hablar con José María. En vista de sus declaraciones, parece ser que no le ha sentado nada bien lo que han dicho su madre y su prima sobre él, especialmente Alejandra: "No entiendo la razón de que le dé vergüenza". Además, tiene algo que decir sobre el hecho de que Alejandra dijera que su relación era cordial entre primos: "Que yo supiera, sí teníamos buena relación. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan buena, pero vamos... yo pensaba que sí. Me ha molestado, no entiendo ese ataque hacia mí. No entiendo que hable mal de mí".