Bárbara Rey da un paso atrás en la lucha judicial contra su hijo: no se querellará contra él para no "empeorar" las cosas

"Lo ha pensando, su hijo tiene antecedentes por un tema que tiene que ver con Bárbara Rey, ella es muy consciente de que tiene antecedentes y quiere evitarlo", apuntaba la periodista y es que, de ser condenado y teniendo antecedentes, existiría la posibilidad de que entrara en prisión: "Ella, que ha dicho 'esto me lo va a pagar', ha decidido que no se lo va a pagar, decide no empeorar las cosas con su hijo".

Por otro lado, se ha dicho que Bárbara Rey habría interpuesto también medidas legales para reclamar judicialmente su derecho a ver a su nieta pero Ángel Cristo prefiere no opinar: "No voy a decir nada de estas cosas, se dicen muchas cosas" (...) Es que ahí en esos temas no me voy a meter, porque cuanto menos se hable de esto, mejor para mi hija".