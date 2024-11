La tía del menor se ha preguntado qué podría haber hecho su sobrino para ser tratado de esa manera, sobre todo siendo un niño de " 11 añitos" . " Le dio una crisis de ansiedad, y empezaron a pegarnos a todos, incluso uno nos apuntaba con una pistola" , ha relatado Rosa. " Iban pegando con las porras, a mí me pegaron entre dos policías en el portal y me empujaron contra la pared porque no dejé que se llevaran a mi sobrino" , ha añadido.

Aunque Rosa ha insistido en que "no ha habido armas ni ningún robo", y que la Policía no iba uniformada en un primer momento, los videos subidos a las redes sociales muestran a los agentes uniformados. Sin embargo, Rosa ha mantenido que esto es falso y no es la versión correcta: "Estos entraron después, yo tengo el primer video cuando salimos a la calle e iban de paisanos y no enseñaron en ningún momento la placa".