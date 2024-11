Desesperación en un barrio de Cartagena por una vecina drogadicta: "Parecen zombis. Queremos su desahucio ya"

La convivencia en el barrio de 'Las 600' en Cartagena se ha vuelto insostenible para Juan y su hija Mamen, quienes han denunciado ser víctimas de constantes agresiones, amenazas y acoso por parte de su vecina, vinculada al consumo de drogas y actividades delictivas . Los residentes aseguran que la situación afecta no solo su seguridad, sino también la tranquilidad de toda la comunidad. En 'Vamos a ver' Juan y su hija han denunciado estos actos y piden urgentemente el desahucio de la mujer. "Estamos amenazados de muerte. Todas las noches entran muchísimas personas. No hay manera de dormir por los golpes y gritos constantes", han comentado.

Mamen, hija de Juan, sufrió agresiones físicas mientras intentaba defender a su padre. "Le llamé la atención a una de las chicas que entró a la casa, y me dijo que me iba a arrancar la cabeza. Se puso agresiva y me dio golpes, rompiéndome un diente", ha relatado. La comunidad le advirtió que las agresiones podrían ser peores: "Si te han roto un diente, te pueden romper la boca entera."