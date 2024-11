Mayte Zaldívar reacciona a la entrevista de Diego López: "El tiempo nos pone a todos en nuestro sitio"

Aunque no es habitual ver a Diego López , expareja de Isabel Pantoja , hablando de su vida íntima, esta semana nos ha sorprendido hablando en exclusiva para la revista 'Semana' sobre cómo fue su relación con la tonadillera.

Mayte Zaldívar , la otra perjudicada del romance de Isabel Pantoja con Julián Muñoz, no ha tardado en pronunciarse sobre las declaraciones de Diego López en las que deja entrever que este noviazgo comenzó por el interés de la tonadillera con el dinero: "El tiempo nos pone a todos en nuestro sitio. Me alegro por Diego que, 21 años después, se ha dado cuenta", ha dicho.

Cuando la reportera le ha preguntado a Mayte Zaldívar si llegó a hablar con Diego López cuando comenzó el romance de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, la entrevistada lo ha negado categóricamente : "No, yo nunca he hablado con ese señor. Yo tuve una cena con él muy al principio y luego coincidimos otra vez en televisión".

Zaldíva r sigue manteniendo lo que siempre ha dicho y asegura que Isabel Pantoja estuvo al mismo tiempo con Julián Muñoz y Diego López : "Yo no me muevo de eso que es lo que viví. Coincidieron el el tiempo y bastante tiempo", ha sentenciado.

Tras varios años sin conceder una entrevista, Diego Gómez ha roto su silencio en la revista con unas palabras que no deja a Isabel Pantoja en buen lugar. "Isabel no suelta una mano sin la posibilidad de tener otra", "Tengo serias dudas de que Isabel iniciase una relación con Julián Muñoz si este no hubiera sido alcalde de Marbella", "Para Isabel el dinero es prioritario y fundamental", son algunas de los titulares que ha dado Diego Gómez a lo largo de su entrevista en la publicación.