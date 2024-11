Alexia Rivas responde a Alma Bollo: "No es inquina, es mi profesión"

Alexia Rivas ha respondido a las acusaciones de Alma Bollo

La hija de Raquel Bollo ha entrado en directo a 'Vamos a ver' para aclarar lo que se ha dicho de ella

Alma Bollo: "Yo a mi madre lo que me parece mal se lo digo en casa. No entiendo esa inquina todo el rato"

Este jueves, Alma Bollo ha llamado en directo a 'Vamos a ver' para aclarar todo lo que se ha dicho de ella. Además, la hija de Raquel Bollo ha aprovechado su intervención en el programa para dirigirse directamente a Alexia Rivas.

"Cada vez que la escucho alucino con la propiedad que habla sobre mis vivencias, mis sentimientos o mis relaciones cuando no tiene ni idea. Lo único que te pido es que la inquina que tienes hacia mi persona la dejes a un lado y seas objetivo. No puedes decir que nunca he querido a mi prima porque tú no has estado en nuestra vida", ha explicado refiriéndose a la colaboradora.

"Yo en mi casa le puedo decir a mi madre lo que me parece bien o lo que me parece mal, pero yo lo hago en mi casa y no soy ni mejor ni peor. Ella también me dice lo que le parece bien y lo que le parece mal, pero lo hacemos de forma privada. Por eso no entiendo esa inquina todo el rato", ha continuado.

Alexia Rivas, tras la llamada de Alma Bollo a 'Vamos a ver': "A mí, si tratan así a un familiar mío, tengo muy claro que no te volvería a dirigir la palabra"

"¿Por qué soy mala, por qué me tengo que posicionar, por qué estoy defendiendo? Alexia, ¿Cómo puedes decir que yo llevo viviendo toda la vida de los Pantoja cuando yo no he hablado en mi vida y yo vivo de mi trabajo. Después se habla mucho de la salud mental y no sabéis lo que he pasado yo a raíz de 'Supervivientes'. Yo no sabía lo que era la televisión y no me podía imaginar que todo esto podía pasar", ha finalizado Alma Bollo.

Tras la llamada de Alma Bollo, Alexia Rivas se ha defendido: "Alma ha estado bien en el sentido que se ha desmarcado de su madre porque ella tiene que tener su propia opinión", ha comenzado la colaboradora.