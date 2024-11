Alexia Rivas nos da detalles del encuentro de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: "No se esconden, tienen una pasión abrumadora"

Tras verse en las revistas, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas nos advirtieron que nos vamos a “hartar” verles juntos. Y es que los colaboradores de ‘TardeAR’ no se esconden, tal y como nos cuenta Alexia Rivas en ‘Vamos a ver’.

Los colaboradores de ‘TardeAR’ confirmaron lo que todos hemos visto aunque acotan su relación a la amistad: “Somos amigos”. Parece que está claro que pueden verse con otras personas, pero también hay algo más entre ellos: “Somos amigos, solo amigos, para mí es una p*** porque solo somos amigos (…) ¡Muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer!”, bromeaba Escassi en el plató.

Los colaboradores siguen viéndose y no se esconden. Testigo de ello es Alexia Rivas, que nos contaba en ‘Vamos a ver’ que les vio ese mismo día: “Aquel día me fui a cenar y coincidí en el mismo restaurante con ellos y esa noche hicieron coas que no son de amigos delante de todo el mundo”.