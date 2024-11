La emoción de Carmen Borrego y Alejandra Rubio tras el reconocimiento a Mª Teresa Campos: "Los Reyes han estado muy cariñosos con nosotros"

Poco después de recibir el premio en honor a su madre, ' Vamos a ver' ha hablado en directo con Carmen Borrego : "Ha sido un momento muy bonito, pero la verdad es que nos han salido las lágrimas a puño. Ha pasado poco tiempo y hemos sentido mucho reconocimiento a nuestra madre en vida, pero también ahora. También ha sido muy emocionante conocer a los Reyes, que han mostrado muy cercanos con nosotros. Sé que desde dónde esté mi madre nos estará viendo, pero me habría gustado verle a ella recoger esta medalla", ha dicho muy emocionada.

"Me he sentido muy orgullosa. Siempre he sido muy consciente de lo que ha sido mi abuela y este reconocimiento hacia ella es muy importante para mí", ha dicho Alejandra Rubio. Al escuchar a su sobrina, Carmen Borrego le ha dedicado unas cariñosas palabras: "Ella está contigo y estaría muy orgullosa de verte".