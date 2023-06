"En estas vacaciones me gustaría ser personaje secundaria", asegura la reportera

¡Vaya vacaciones! está a punto de comenzar. Nuestras parejas de famosos se han embarcado en una aventura que no olvidarán el resto de sus vidas. A pesar de que ellos creen que disfrutarán de unos días de tranquilidad y desconexión llenos de comodidades, lo cierto es que el único lujo van a ser ellos mismos. Las ocho parejas tendrán que realizar duros trabajos para poder permanecer en el paraíso.

En el programa exclusivo emitido en mitele PLUS 'Rumbo a Vaya vacaciones', hemos podido conocer las primeras impresiones de los concursantes. Cristina Porta tiene muy claro su objetivo y no ha dudado en desvelarlo:

"Necesito vacaciones porque acumulo las del año pasado. Me tengo que obligar a desconectar y a pasármelo bien que no todo es trabajo en la vida. Seguro que mucha gente piensa que hablar de lo del tema de mi amigo Jorge me ha abierto las puertas para trabajar, pero he trabajado en más de 10 programas desde que salí de ‘Secret Story’. Pero sí, defendí a Jorge y lo volvería a hacer", deja claro.

Cristina todavía no sabe quién será su compañero en esta aventura: "No me importa quien tenga al lado, me gustaría que fuera un famoso que tenga los pies en la tierra. Es difícil. Nunca me iría de vacaciones con un ex porque estoy en el mood de o no perdono, o te perdono, pero te aparto", asegura.

"Seguramente las palabras 'prepotente' y 'altiva' volverán a salir en estas vacaciones. Me encantaría ser personaje secundario en estas vacaciones. Es como mi objetivo. No creo que lo cumpla, porque si bien alguien que me de guerra me va a costar. Con la gente que tiene actitud choni o barriobajera no puedo", explica la periodista. ¿Logrará Cristina Porta alcanzar su meta, o perderá los papeles en el primer desencuentro? Descúbrelo el 6 de julio en el estreno de '¡Vaya vacaciones!'.

