La audiencia se parte de risa con la reacción de Aguasantas al comentario de Carmen Nadales: "Oro televisivo"

En un momento de la primera gala, Marta Peñate le decía a Carmen Nadales: "Que te perdone Dios, que yo no lo voy a hacer"; ante lo que la exconcursante de 'Secret Story' comentaba: "Vale, pues que me perdone Dios que no existe". Al escuchar esas palabras, la novia de Juan José Cortés exclamaba con mucho énfasis: "¿Cómo que no existe? ¡Tíaaaaa!". Con esa reacción dejó con la boca abierta a Luna Zacharías y a los espectadores de '¡Vaya vacaciones!' los ha dejado muertos de risa: "Es oro televisivo".