Marta Peñate empatiza con Carmen Nadales: "Le pido perdón"

Marta Peñate reconoce que no le cae nada bien Carmen Nadales , con la que tuvo varios rifirrafes en Villa del Mar antes de su expulsión de '¡Vaya vacaciones!'. Uno de esos enfrentamientos se produjo porque la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le preguntó a la cordobesa si seguía siendo virgen y, aunque ella mantuvo siempre que se trataba de una broma, a su compañera le sentaron fatal sus palabras.

Ahora, en un directo en Instagram, Marta Peñate ha admitido que empatiza con la exconcursante de 'Secret Story' y que entiende que pueden haberle molestado sus palabras: "Es una broma que puede ser de mal gusto para ella y yo le pedí perdón y no tengo problema en reconocerlo cuando yo me equivoco. Ella se pudo tomar la broma y yo la entiendo en el fondo, así que le pido perdón. Yo también me veo y digo: 'Jolines, Marta, qué brutita eres con tus bromas'. Obviamente".