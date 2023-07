El fuerte encontronazo entre Marta Peñate y Makoke que salpica a Tony Spina y Javi Tuleda: "Eres una falsa"

Marta Peñate se mosquea con las palabras de Makoke y se lía la mundial en 'Villa del mar'

La discusión entre Marta Peñate y Makoke termina llevando la tensión entre Tony Spina y Javi Tudela

Marta Peñate termina entre lágrimas tras su enfrentamiento con Makoke y Tony Spina se planta: "Me tenéis hasta los mismísimos"

Makoke y Marta Peñate se reencontraban en 'Villa del mar' de 'Vaya vacaciones' y desde que comparten casa parecía que iban a poder convivir en sintonía pese a que los zascas y alguna que otra rajada no faltaba entre ellas.

Pero la calma se ha terminado y todo llegaba con la defensa de Makoke a Carmen Nadales, antes de que se convirtiera en la expulsada junto a Rafa. "Yo no quiero problemas con Marta, no quiero discutir con ella, pero creo que han provocado a Carmen", decía la ex de Kiko Matamoros y Marta se mostraba muy molesta con este comentario: "Me dice de mi novio lo bien que me hacía los masajes, yo todo me lo tomo a risa y haces el 'show', basta ya".

Aunque parece que la tensión se queda ahí, Marta Peñate termina explotando en la villa con lo ocurrido: "Makoke, contigo poco más tengo que hablar, me he dado cuenta de que eres muy sibilina, eres muy mueble". Algo que provoca un cruce de reproches entre ellas, en el que Peñate le dice todo lo que piensa: "Una mierda de cariño le tienes tú a mi novio, no era contigo, no era tu problema y te esperas a que haya focos para hablar. No te sorprendas cuando te ponga a parir que es lo que te mereces. Eres muy falsa".

Javi Tudela no da crédito con lo que está viviendo: "Pero si estábamos de buen rollo". Y pide explicaciones lo que les ha ofendido, algo que le explica Tony Spina: "Había buen rollo entre ellas y de la nada ha dicho que Marta le parece una provocadora, como yo le pegué un tirón de orejas a ella, tengo que decir que no me ha gustado que le diga eso a mi pareja". "¿Eso que es así ha ofendido tanto?", pregunta el hijo de Makoke y hace reaccionar a Marta: "Eres un demagogo".

Tony intenta explicar lo que le ha molestado a madre e hijo, Javi Tudela le pide a Makoke que deje el tema, algo que molesta al italiano: "Estoy hablando con ella, ¿no puedo decir lo que pienso a tu madre? Me estás cohibiendo, eres mi colega y parece que no puedo decir lo que pienso". Y mientras sigue la discusión entre Marta y Makoke.

Tony Spina se cansa de la situación

Marta Peñate no podía evitar las lágrimas después de toda la trifulca y abandonaba el jardín de la villa para encerrarse en su habitación. Tony no dudaba en seguirla y ella le expresaba cómo se sentía: "Me parece súper sucio", comenzaba. "No puedo más con todo esto, no le caigo bien. Bastante me he cortado hablando de ella. No he dicho nada para todo lo que podía decir".