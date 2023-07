Inédito| Isabel Hurtado carga contra Yaiza Martín: "Ginés se ha juntado con una mujer que es lo peor del mundo mundial"

Eso sí, la historia que tuvo con Luisa, que al parecer simultaneó durante su matrimonio, lo pilló "por whatsapp" y él se lo negó todo. Dice que se quedé "a cuadros" y que quiso "romper de golpe": "Él fue el que no quería que rompiera, me decía que me quedara y si no que quedáramos bien y nos separáramos cuando él saliera ¿Para qué? ¿Para que me monten el espectáculo?"