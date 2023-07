Rubén Shan habla de su vínculo con Paris Hilton: "Quería aclararlo"

"Quería aclarar una cosita: yo no he dicho en ningún momento que haya tenido una relación amorosa con Paris Hilton. En este segundo programa se puede ver que digo que mi relación con Paris Hilton es estrictamente profesional, yo nunca he hablado de ninguno de mis clientes. Tengo contrato de confidencialidad con ellos y, aunque no lo tuviera, tengo un sentido de lealtad que va más allá de cualquier contrato, simplemente quería aclarar esto", ha comentado Rubén Shan.