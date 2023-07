Carmen Pina sacó su lado más competitivo durante una prueba con caballos en '¡Vaya Vacaciones!'. Algunos compañeros como Juan José le recriminaron que no ayudase a los que no sabían montar independientemente de si se trataban de rivales o no. Rubén Shan salió una vez más en defensa de su novia y más tarde el agobio se lo llevó a la habitación .

Tras la discusión sobre la prueba de los equipos, Carmen metía un poco de prisa a Rubén para que terminase de arreglarse para bajar a cenar. Él intentó darse la máxima prisa posible y acabó haciéndose daño. "Me estás metiendo mucha prisa, me agobias demasiado. Baja tú... Me encuentro muy débil, me he caído dos veces de un caballo, tengo la piel quemada... No tardo nada pero que dejes de meterme prisa, voy lo más rápido que puedo", se quejó.