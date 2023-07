Aguasantas se disfraza de Paris Hilton para provocar a Carmen Pina: "Parece Choni Hilton, choni y fea"

Aquello no surgió efecto. La influencer cogió la foto, la apartó y siguió con su día como si nada. Así que, esta vez, han querido ir un paso más allá. Mientras Carmen barría las escaleras, Aguasantas le preguntaba por qué estaba mal con ella: "Porque me pareces una tocapelotas , me quitas la energía, eres una chupaenergías y paso", le respondía.

Pero, una vez más, Carmen optaba por no entrar al trapo y opinaba por lo bajo con su novio: "Si parece una choni sacada de... Parece Choni Hilton. Choni y fea". A todo esto, Aguasantas daba su show: "Hello, my name is Paris".