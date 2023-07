Las rotundas palabras de Carmen y Rubén sobre la relación de Cristina Porta y Álex: “No nos creemos esa pareja, él está jugando”

Ambos reconocen que tienen una opinión muy clara sobre la relación que mantienen en la villa Cristina Porta y Álex Zacharías: "Tenemos esta pareja inventada que no nos la creemos nada , eso no es una carpeta, no nos creemos esa pareja".

"Álex es una persona que va con un perfil bajo, ahora ya se le ha caído la careta, cada vez que habla sube el pan y se retrata más de cómo es. Cris si nos la creemos más, la hemos cogido mucho cariño, pero no me creo nada la relación, es que no hay ninguna relación", dice Rubén y Carmen cree que cuando te gusta alguien "tiene que haber algo", un gesto de cariño aunque sea un beso.

Rubén no entiende la actitud que están teniendo: "Tengo que decir que si yo estoy soltero y tengo una chica que me gusta, si no es el primer día, del segundo no pasa. Cuando me ha gustado alguien estando soltero no me freno"