Aumenta la tensión entre Cristina Porta y Álex Zacharías: “¡No quiero aguantar esa cara de culo!”

La historia que ha surgido entre Cristina Porta y Álex Zacharías está siendo una auténtica montaña rusa. Los concursantes pasan del amor al odio en cuestión de horas y eso es algo que termina afectando a la convivencia de toda la villa.

Su última rencilla ha comenzado con una conversación entre ambos en el salón: "Hay gente que no cambia de camino y se mantiene firme en sus decisiones. ¿Lo entiendes? No me intentes hacer cambiar de opinión", le decía Cris. "Creo que lo necesitas", le respondía él. "No, si no te pediría tu opinión, pero no te la pido".

"¿Qué hago contigo? Eres alegría, decepción, alegría, decepción...", le insistía el hermano de Luna. Y es que el concursante no entiende "sus cambios repentinos de humor".

La distancia se palpa entre ambos

Horas más tarde, durante una fiesta del agua en la villa, Cris observaba con atención a Álex y llegaba a una conclusión: "Está súper distante conmigo. Yo creo que es porque yo estoy como... Me ve decantada". Y, mientras ella comentaba cómo se sentía con Aguasantas, él lo hacía en la piscina con Jorge y Makoke: "El amor y la amistad está por delante de cualquier juego para mí. Que me esté tratando así me toca los huevos, porque no he hecho nada", comenzaba.

"No le he hecho nada. Y yo, aguantar esa cara de mierda, de verdad te lo digo... Y esa actitud hacia mí... ¡Ni de coñ*! Yo no he venido aquí a estar haciendo el gilipoll**", seguía mientras Marta Peñate escuchaba atenta desde la distancia. La novia de Tony no dudaba en ir a contárselo a su amiga.

Cristina Porta comparte su malestar en la prueba de inmunidad

Después de varios momentos de tensión y de que ambos se desahogaran con sus confidentes, todos los concursantes se reunían con Luján Argüelles para disputar la prueba de inmunidad. La presentadora les preguntaba qué tal estaban y Cris se lanzaba a contestar: "Yo estoy como el mar, revuelta".

La reconciliación llega en la 'Ceremonia de las Estrellas'

Arrancaba una nueva 'Ceremonia de las Estrellas'. Cristina y Álex veían en las pantallas sus imágenes más íntimas. Los momentos que habían vivido en la cama les hacían ablandarse y pronto comenzaba su reconciliación. Cris se sentaba junto a Luján delante de todos sus compañeros y explicaba el motivo de su actitud: "Soy tan dura porque me ha ido muy mal en el amor".