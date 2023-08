El drama de Cristina Porta al creer que Álex Zacharías no ha cumplido su única promesa: “Soy una pringada”

Cristina Porta y Álex Zacharías han vivido una corta pero intensa historia que bien podría compararse con una montaña rusa

Cristina Porta y Álex Zacharías han vivido una corta pero intensa historia en su paso por '¡Vaya vacaciones!'. Los participantes han protagonizado una relación más que similar a una montaña rusa pero, a la hora de despedirse, todo parecía estar mejor que nunca entre ellos.

Antes de abandonar la villa, Álex cogía una de sus camisetas y se la dejaba a Cristina bajo su almohada tal y como habían acordado. Esa misma noche, ella no se mostraba convencida de que él hubiera cumplido con su palabra: “Le he pedido dos cosas si se iba, pero creo que a lo mejor se le ha olvidado. Y si se le ha olvidado me voy a rayar”.

Finalmente, y después de que todos hicieran sus apuestas de si Cristina iba a encontrar la camiseta bajo la almohada o no, la periodista se decidía a subir a la habitación a comprobarlo de una vez por todas. “No me lo puedo creer”, decía al no encontrar ni rastro de la camiseta en la que era la habitación de Álex y Luna. “Es lo único que le he pedido porque es mi cumpleaños y ni siquiera se ha acordado. Me siento una pringada”.

Con su decepción volvía a bajar para contarles a sus compañeros lo que había encontrado: nada. Todos coincidían: tal vez la había dejado en su habitación. Pero ella ya tenía claro que Álex había olvidado su conversación.

Cristina Porta encuentra al camiseta de Álex bajo su almohada