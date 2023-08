Los ex del clan Bollo se enfrentaron a tres pruebas que les podían dar acceso a la gran final, pero no pudo ser. En la primera se enfrentaron a sus amigos Marta y Tony, pero tuvieron muchos problemas y no pudieron ganar. El objetivo del juego era convertirse en piratas por un día y conseguir un tesoro que había en el fondo del mar, pero no lograron ni una sola pepita.