Los dos concursantes han sacado al azar varias preguntas de una caja y, casualmente, las de contenido más íntimo le han tocado al ex de Alma Bollo. A pesar de eso, ha contestado a todo, ante la gran sorpresa de su novia.

Tras la respuesta de Aguasantas, ha llegado el turno de Juanjo , que ha reconocido que él sí que ha enviado o recibido alguna vez fotos subidas de tono por el móvil. “ No con ella, pero con otras personas sí que hemos tenido”, ha asegurado.

Su novia no se esperaba escuchar esto y se ha quedado de los más impactada: “¿¡Qué has mandado?!”, le ha espetado. “Hace mucho tiempo, no ha sido contigo”, ha respondido él.