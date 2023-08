Segundo juego de la prueba final, 'La arena quema'. De uno en uno tenían que sortear un camino de obstáculos, sin pisar la arena porque ‘quema’. Empezaban Jorge y Makoke el enfrentamiento, el ex Guardia Civil con algún percance al principio pasaba la prueba sin problema, pero Makoke no. La ex de Kiko Matamoros llegaba a un punto de la prueba en la que tenía que colgarse y no era capaz, ella misma decía: “Si es que yo sabía que de aquí no pasaba, no tengo fuerza en los brazos”. Pero Makoke no se iba a rendir, así que volvía a echarle valor y conseguía pasar esa fase de la prueba que veía imposible, aunque poco después volviera a caerse y tocar la arena.