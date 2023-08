Tony Spina también respondió y aseguró que nunca había engañado a sus parejas . “Si yo no quiero estar con alguien y me atrae otra persona, la dejo”, aseguró. Marta, Cuqui y Jesús preguntaron si tampoco a Makoke, a la que el italiano dijo considerar más una amiga que una ex. Él lo negó y afirmó que no estuvo con otras mujeres en esa época.

A su novio no le hizo ninguna gracia este comentario y contraatacó, recordando la relación de la canaria y su ex, Lester. “Estar 11 con el tuyo… eso es un regalo de Dios. (…) No me vengas con tonterías, que tú me has dicho que seis años de tu relación te sobraron. Has estado seis años infeliz”.