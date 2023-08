A pesar de que lo último que sabemos de ellos es que iban a seguir conociéndose en España, este jueves en el debate hemos sabido que Cristina y Álex ya no están juntos. Luego, la periodista dio todos los detalles de lo que ocurrió entre ellos y explicó por qué decidieron no seguir viéndose.

Al volver del programa, Cris y Álex quedaron en Madrid. La primera vez todo fue bien entre ellos, tenían muchas ganas de verse y todo siguió como había empezado en el reality. Pero el segundo día la cosa cambió: "Y ahí nos dimos cuenta de que éramos muy diferentes. Yo ahí me di cuenta de que no era la persona que quería seguir conociendo y creo que él tampoco. Vi que no tenía las cosas claras, que no había hecho lo que yo pensaba".